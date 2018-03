Justine Henin segue na liderança da WTA A tenista belga Justine Henin-Hardenne segue com folga na liderança do ranking mundial da WTA, publicado nesta segunda-feira. Apesar de ter sido eliminada nas semifinais do Torneio de Doha diante da russa Svetlana Kuznetsova, a número 1 do mundo não corre risco de perder tão cedo a ponta da lista. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Justine Henin-Hardene (BEL) - 7.262 pontos 2) Kim Clijsters (BEL) - 6.699 pontos 3) Amelie Mauresmo (FRA) - 3.353 pontos 4) Lindsay Davenport (USA) - 3.049 pontos 5) Anastasia Myskina (RUS) - 2.779 pontos 6) Jennifer Capriati (USA) - 2.776 pontos 7) Serena Williams (USA) - 2.584 pontos 8) Elena Dementieva (RUS) - 2.270 pontos 9) Chanda Rubin (USA) - 2.269 pontos 10) Ai Sugiyama (JPN) - 2.103 pontos