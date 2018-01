Justine Henin vai à final contra Myskina A tenista belga Justine Henin-Hardenne, número 2 do mundo, garantiu vaga na final do torneio de Leipzig ao arrasar neste sábado a venezuelana María Vento-Kabchi por 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-3. Ela vai enfrentar na decisão pelo título a russa Anastasia Myskina, que foi beneficiada pelo abandono da também belga Kim Clijsters.