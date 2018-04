Justine Henin vence e busca vaga semifinal em Brisbane

Dave Hunt/EFE

BRISBANE - A tenista belga Justine Henin segue com sucesso em seu primeiro torneio profissional após um ano e oito meses afastada das competições. Nesta quarta-feira, ela superou Sesil Karatantcheva, do Casaquistão, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e avançou às quartas de final do Torneio de Brisbane, na Austrália.

Convidada pela organização da competição australiana, Henin havia superado a russa Nadia Petrova, segunda cabeça de chave, em sua estreia, também por 2 sets a 0. Agora, após novo triunfo, ela jogará por uma vaga na semifinal contra a húngara Melinda Czink, sétima maior favorita.

Além de Henin, outra tenista de destaque que venceu nesta quarta-feira foi a eslovaca Daniela Hantuchova. Quarta cabeça de chave, ela bateu a húngara Agnes Szavay com facilidade, por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1. Com o triunfo, ela jogará na próxima rodada contra a alemã Andrea Petkovic.

Já a canadense Aleksandra Wozniak, sexta cabeça de chave, deu adeus a Brisbane nesta quarta-feira ao perder para a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, também com parciais de 6/3 e 6/1. Com o triunfo, Safarova medirá forças por uma vaga na semifinal contra a belga Kim Clijsters, classificada como maior favorita da competição.

No outro confronto disputado nesta quarta-feira no torneio feminino de simples de Brisbane, a russa Anastasia Pavlyuchenkova superou a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/4 e 6/1. Nas quartas de final, Pavlyuchenkova terá pela frente a sérvia Ana Ivanovic, terceira cabeça de chave.