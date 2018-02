Justine Henin vence Vera Zvonareva e avança em Miami A tenista belga Justine Henin, número um do mundo, derrotou com facilidade nesta segunda-feira a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em jogo válido pelas oitavas-de-final do WTA de Miami, competição que distribui cerca de R$ 9 milhões em prêmios. Em busca de 32.º título da carreira, Henin enfrentará nas quartas-de-final a russa Nadia Petrova, número sete do mundo, que precisou de três sets para eliminar a sua compatriota Dinara Safina, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4. Em outro duelo, a russa Anna Chakvetadze, cabeça-de-chave número nove, bateu a italiana Mara Santangelo por 2 a 0, com 6/1 e 7/5. Ele pegará a vencedora do duelo entre a belga Kim Clijsters e a chinesa Na Li. Quem também avançou foi a italiana Tathiana Garbin, que venceu a polonesa Agnieszka Radwanska por 6/4 e 6/2.