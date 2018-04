Justine Henin volta ao tênis com vitória em Brisbane

A belga Justine Henin voltou aos torneios profissionais de tênis com uma vitória convincente nesta segunda-feira. Ela superou a russa Nadia Petrova, 20.ª colocada no ranking mundial, na estreia do Torneio de Brisbane. Henin fechou a partida em dois sets, com duplo 7/5.

Ex-número 1 do mundo, a belga está de volta ao circuito depois de 1 ano e 8 meses afastada das competições. Ela entrou em quadra como candidata a zebra, já que nem sequer tem ranking e precisou ser convidada para a competição na Austrália. Entretanto, Henin mostrou que a antiga habilidade ainda existe, e encantou até mesmo a adversária.

"Ela está jogando melhor do que quando anunciou a aposentadoria. O retorno dela é uma ótima notícia", disse Petrova, que entrou no torneio como segunda jogadora de melhor ranking, e era considerada favorita no confronto.

Após a vitória, Henin admitiu que estava ansiosa pelo retorno. "Esperei muito tempo por este momento. Estou muito feliz pelo que fiz na quadra", afirmou.

Na segunda rodada, a belga terá pela frente Sesil Karatantcheva, do Casaquistão, que superou a australiana Casey Dellacqua em três sets, com parciais de 6/2, 0/6 e 7/6 (7/1). Desta vez, Henin é a grande favorita à vitória.