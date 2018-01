Juvenis dão início ao Aberto de SP Desta quinta-feira até o dia 5, São Paulo vai ser a sede do Aberto de São Paulo, no Parque Villa-Lobos, e nos dois primeiros dias terá a participação dos oito melhores juvenis brasileiros. O vencedor ganhará o direito de participar da chave principal. O torneio distribuirá US$ 25 mil em prêmios e terá pontuação equivalente a torneios com o dobro de premiação para o ranking da ATP por oferecer hospedagem aos tenistas. A chave principal, disputada do dia 30 até dia 5, contará com atletas de 17 países e a principal atração será o brasileiro Fernando Meligeni, cabeça-de-chave número 1. Nesta quinta, Meligeni estará no Palácio dos Bandeirantes, onde, às 12h30, será feito o lançamento oficial do torneio e o tenista receberá a Medalha do Mérito Esportivo do governador Geraldo Alckmin.