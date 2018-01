Kafelnikov: aniversário com vitória No dia em que completou 29 anos, o tenista russo Yevgeny Kafelnikov comemorou o aniversário com uma vitória em sua estréia no Torneio de Roterdã, na Holanda. Ele venceu nesta terça-feira o espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Em outro resultado desta terça-feira no Torneio de Roterdã, que distribui US$ 800 mil em prêmios, uma surpresa. O cabeça-de-chave número 5 da competição, o inglês Tim Henman, foi eliminado pelo croata Ivan Lujbicic por 2 a 0 (6/4 e 6/2).