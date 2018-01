Kafelnikov arrasa Guga no 2º set O tenista russo Yevgeny Kafelnikov deu um verdadeiro show no segundo set contra Gustavo Kuerten e venceu por 6-0, aumentando a vantagem na partida das quartas-de-final do US Open. O primeiro set foi vencido por 6-4. O próximo é decisivo para o brasileiro. Guga precisa vencer os próximos três sets se quiser continuar na competição.