Kafelnikov avança em Indian Wells O tenista russo Evgeni Kafelnikov garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Indian Wells. Segundo cabeça-de-chave, Kafelnikov teve muita dificuldade no primeiro set, mas fez prevalecer seu melhor desempenho e derrotou o argentino Juan Ignácio Chela por dois sets a zero. As parciais foram de 7-6 (10-8) e 6/4. Outro argentino teve melhor sorte e também avançou para as quartas: Gaston Gaudio venceu o francês Julien Boutter, por dois sets a um - parciais de 7/6 (8-6), 2/6 e 6/1.