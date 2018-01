Kafelnikov avança em Marselha O tenista russo Yevgeny Kafelnikov estreou com vitória no Torneio de Marselha, na França. Ele derrotou o francês Jerome Goldmard por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). Outro que confirmou seu favoritismo foi o sueco Magnus Norman, que ganhou do belga Olivier Rochus também por 2 a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5. Mais seis partidas foram disputadas nesta quarta-feira pelo Torneio de Marselha. O francês Fabrice Santoro derrotou o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. O checo Jiri Navek venceu o ucraniano Andrei Medvedev por 6/4, 1/6 e 6/4. O suíço Roger Federer eliminou o francês Cyril Saulnier por 7/6 (9/7) e 6/4. O eslovaco Karol Kucera passou pelo norte-americano Jeff Tarango, que abandonou quando perdia por 7/6 (7/5) e 5/3. Michel Kratchovil (Suíça) ganhou de Stephane Huet (França) por 6/4 e 6/1. E, o francês Nicolas Mahut superou o sul-africano Neville Godwin por 7/6 (9/7), 6/7 (5/7) e 6/1.