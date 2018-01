Kafelnikov avança em Moscou O russo Yevgueny Kafelnikov, vencedor das últimas cinco edições do Torneio do Kremlin, venceu fácil, hoje, o seu compatriota, Mihail Youzhny, por um duplo 6/3. Já o italiano Davide Sanguinetti perdeu para o suéco Thomas Johansson, por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/3. O tenista argentino Franco Squillari foi eliminado por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/5, pelo sul-africano Wayne Ferreira, também pela primeira rodada do Torneio. Outros resultados: Jerome Golmard (FRA) 2 x 0 Julein Boutter (FRA) Thomas Enqvist (SUI) 2 X 1 Andrea Gaudenzi (ITA) Magnus Gustafsson (SUE) 2 X 1 Nicolas Escude (FRA)