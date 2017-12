Kafelnikov avança em Roland Garros O tenista russo Yevgueny Kafelnikov, cabeça-de-chave número 7, derrotou nesta sexta-feira o belga Olivier Rochus por 3 sets a zero, e garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros. As parciais foram de 7-6 (7-1), 6-4 e 6-3. Também nesta sexta, o espanhol Tommy Robredo venceu o checo Bohdan Ulihrach por 3 a 0 (6-2, 6-2 e 6-2) e o argentino Guillermo Cañas derrotou o inglês Tim Henman em 4-6, 6-4, 6-4, 3-6 e 7-5. Antes, o espanhol Juan Carlos Ferrero já havia vencido seu compatriota Jacobo Diaz, também em três sets. A partida entre Gustavo Kuerten e o marroquino Karim Alami deve começar por volta das 10h30.