Kafelnikov avança em Roland Garros Cabeça-de-chave número 5, o tenista russo Yevgeny Kafelnikov teve muita dificuldade, mas garantiu sua vaga na segunda rodada do torneio de Roland Garros. Nesta terça-feira, o russo venceu o alemão Tomas Behrend por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/2, 3/6, 6/7 (3-7) e 6/1. Outro favorito que se classificou foi o inglês Tim Henman, que bateu o espanhol Galo Blanco por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (8-6). O checo Jiri Novak, por sua vez, venceu o russo Mikhail Youzhny também em três sets: 6/3, 6/4 e 7/6 (7-5). As partidas - válida pela primeira rodada - sofreram um atraso de cerca de 1h30 por causa da chuva.