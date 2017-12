Kafelnikov avança no Masters de Miami O tenista russo Yevgeny Kafelnikov derrotou com facilidade o espanhol Tommy Robredo nesta sexta-feira por 2 sets a 0, com parciais por 6-4 e 6-0, em partida válida pela segunda rodada do Masters Series de Miami. Nos outros jogos de hoje, o marroquino Hicham Arazi venceu o espanhol Francisco Clavet enquanto o romeno Adrian Voinea ganhou do croata Ivan Ljubicic.