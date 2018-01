Kafelnikov avança no Torneio de Milão O tenista russo Evgeni Kafelnikov avançou nesta quinta-feira para a terceira rodada do Torneio de Milão, ao derrotar o dinamarquês Kristian Pless por 2 sets a 0. As parciai foram de 6-4 e 6-3. Na próxima rodada, Kafelnikov vai enfrentar o vencedor do jogo entre o italiano Andrea Gaudenzi e o sueco Jonas Bjorkman. Outro que garantiu sua vaga na próxima fase foi o francês Julien Varlet, ao vencer o belga Xavier Malisse em três sets: 2-6, 7-5 e 7-6 (6). Varlet pega agora o vencedor do confronto entre o eslovaco Dominik Hrbaty e o croata Ivan Ljubicic.