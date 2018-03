Kafelnikov cai na 2ª rodada em Roma Depois de Pete Sampras, André Agassi e Marat Safin, agora foi a vez de Yevgeny Kafelnikov ser eliminado logo nas primeiras rodadas do Torneio de Roma - o quarto Master Series da temporada. O russo, sexto cabeça-de-chave, foi derrotado nesta quarta-feira pelo espanhol Jacobo Diaz por dois sets a um - parciais de 7/6 (7-3), 1/6 e 7/5. Diaz é o atual 149 do ranking e veio do torneio qualificatório. Na próxima rodada, e espanhol vai enfrentar o vencedor do confronto entre o marroquino Hicham Arazi e o italiano Federico Luzzi. Outro cabeça-de-chave eliminado hoje foi o sueco Thomas Enqvist. Ele perdeu para o alemão Nicolas Kiefer por dois a um - 7/6 (7-4) 4/6 e 6/3. Também pela segunda rodada, o australiano Lleyton Hewitt confirmou seu favoritismo e garantiu vaga nas oitavas-de-final ao derrotar o alemão Tommy Haas por dois sets a zero - parciais de 7/5 e 6/3.