Kafelnikov derrota Safin em Roterdã Yevgeny Kafelnikov venceu o duelo russo, ao derrotar Marat Safin, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4, nesta quinta-feira, em jogo válido pela segunda rodada do Torneio de Roterdã, na Holanda. Outros jogos da rodada: Nicolas Escude (FRA) eliminou Richard Krajicek (HOL) com 6/3, 6/7 (1/7) e 7/6 (7-4); Roger Federer (SUI) venceu Fabrice Santoro (FRA) com 6/0 e 6/4; Raemon Sluiter (HOL) derrotou Jarkko Nieminen (FIN) com 7/6 (9/7), 2/6 e 6/3.