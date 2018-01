Kafelnikov desiste da aposentadoria O russo Yevgueni Kafelnikov recuou da decisão de abandonar a carreira e anunciou nesta sexta-feira que vai continuar jogando na temporada 2003. O tenista, que repetiu várias vezes que iria parar depois de conquistar a Copa Davis - o que ocorreu no último final de semana - disse hoje que se sente estimulado a continuar. ?Espero que minha condição física me permita recuperar a melhor forma e eu possa voltar a jogar como antes?, disse ele, que foi submetido a uma cirurgia para retirada de uma veia da perna. Aos 28 anos, Kafelnikov tem no currículo dois títulos de Grand Slam e já esteve no topo do ranking da ATP. Kafelnikov já antecipou que não vai participar de dois torneios, marcados para o início do ano que vem. Estará fora do do Torneio de Doha e do Aberto da Austrália.