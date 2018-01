Kafelnikov é campeão e doa prêmio Yevgeny Kafelnikov conquistou pela quinta vez consecutiva o título do Torneio de Moscou, a Copa Kremlin, ao derrotar neste domingo o alemão Nicolas Kiefer. O tenista russo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5. A partida foi assistida pelo ex-presidente russo Boris Yeltsen Kafelnikov doou o prêmio de US$ 120 mil do seu 24º título às famílias das 78 pessoas mortas no acidente aéreo ocorrido perto de sua cidade, Sochi, nesta semana. "Não posso compensar a vida dos que morreram, mas faço essa oferta de coração", disse o russo, um dos únicos três tenistas a ganhar cinco vezes seguidas o mesmo torneio. Os outros são Bjorn Borg, que venceu o Grand Slam de Wimbledom de 1976 a 1980, e Balazs Taroczy, campeão em Hilversum de 1978 a 1982. Na final da chave feminina do torneio russo, a iugoslava Jelena Dokic, de 19 anos, ganhou o título derrotando a russa Elena Dementieva por 2 a 0, com parciais de 6-3, 6-3.