Kafelnikov é campeão em Marselha O russo Yevgueni Kafelnikov derrotou o francês Sébastien Gorsjean, neste domingo, e conquistou o título de campeão do Torneio de Marselha. Kafelnikov fechou a partida em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 6-2. Foi o 23º título na carreira do russo, que no ano passado ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney. A próxima competição do tenista russo é Torneio de Roterdã, que começa nesta segunda-feira e da qual ele é o segundo cabeça-de-chave. O primeiro é o seu compatriota Marat Safin. Os outros são os espanhóis Alex Corretja e Juan Carlos Ferrero, o sueco Thomas Enqvist, o inglês Tim Henman, o francês Cedric Pioline e o eslovaco Dominik Hrbaty.