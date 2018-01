Kafelnikov é campeão em Taskent O tenista russo Yevgeny Kafelnikov conquistou neste sábado o título do torneio de Taskent, no Usbequistão. Kafelnikov derrotou na final o bielo-russo Vladimir Voltchkov por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (8-6) e 7/5. O torneio, disputado em pista rápida, divide US$ 550 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP.