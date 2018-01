Kafelnikov é eliminado em Marselha O tenista russo Yevgueny Kafelnikov foi eliminado nesta quarta-feira na primeira rodada do Aberto de Marselha, na França, ao ser derrotado pelo belga Olivier Rochus por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 (7-5) e 6/4. Ainda pela primeira rodada, o romeno Adrian Voinea derrotou o australiano Wayne Arthurs também em dois sets: 6-4 e 7-6 (7/4).