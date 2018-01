Kafelnikov é eliminado em Roterdã O tenista russo Yevgeny Kafelnikov foi a surpresa negativa da segunda rodada do Torneio de Roterdã, na Holanda. Cabeça-de-chave número 2, o russo foi derrotado nesta quinta-feira pelo croata Ivan Ljubicic por dois sets a um - parciais de 7/6, 4/6 e 6/3. O francês Nicolas Escude, por sua vez, confirmou o favoritismo e venceu o espanhol Tommy Robredo por fáceis 6/1 e 6/2. Equanto isso, o britânico Tim Henman passou pelo francês Fabrice Santoro ao vencer por dois sets a um. As parciais foram de 7/5, 4/6 e 7/5. Sebastian Grosjean (FRA) também não teve problemas e derrotou o inglês Martin Lee por dois a zero - parciais de 6/0 e 6/2, enquanto que o suiço Ivo Heuberger passou pelo bielo-russo Max Mirnyi: 7/6 e 6/2