Kafelnikov é eliminado em Stuttgart Cabeça-de-chave número 2 do torneio, o russo Yevgeny Kafelnikov já disse adeus à disputa do título do ATP Tour de Stuttgart. Em uma partida equilibrada, perdeu para o argentino Guillermo Cañas por 4/6, 6/3 e 6/3. Aborrecido, o tenista russo atirou sua raquete no chão, indignado por sua eliminação nas quartas-de-final, enquanto Cañas dava um largo sorriso para comemorar o match point, depois de uma deixadinha sensacional. Cañas vem fazendo um torneio inacreditável. Afinal, em sua primeira partida na competição, diante do ucraniano Andrei Medevev, esteve muito perto de ser eliminado. Chegou a ficar em desvantagem de 5 a 2 no terceiro set, salvou três match points para vencer por 6/3, 2/6 e 7/5, e agora já garante uma vaga entre os quatro melhores de Stuttgart. Seu adversário por uma vaga na final do torneio será a revelação espanhola Marc Lopez, de apenas 18 anos.