Kafelnikov é eliminado na estréia O tenista russo Evgueni Kafelnikov foi eliminado nesta quarta-feira na primeira rodada do ATP de Viena. Cabeça-de-chave número 1, Kafelnikov foi derrotado pelo checo Bohdan Ulihrach, por dois sets a zero - parciais de 7/6 (8-6) e 6/3. O alemão Thomas Haas avançou no torneio ao passar pelo francês Jerome Golmard, que teve de abandonar a quadra por contusão. O checo Jiri Novak venceu o britânico Greg Rusedski por 6/2 e 6/2 e o austríaco Stefan Koubek passou pelo checo Jiri Vanek por dois a um - parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Também pela primeira rodada, o suiço Michel Kratochvil derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty por dois set a zero - parciais de 7/6 (8-6) e 7/5.