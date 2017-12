Kafelnikov e Escude arrasam alemães Duas partidas individuais foram realizadas nesta quarta-feira pelas oitavas-de-final do torneio de Halle e dois tenistas alemães não se deram nada bem jogando em casa. O russo Yevgeny Kafelnikov - número 6 na Corrida dos Campeões - derrrotou o alemão Rainer Schuettler por 2 sets a 0, com um duplo 6-4 enquanto o francês Nicolas Escude eliminou Thomas Haas por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Os vencedores vão se enfrentar nesta quinta-feira pelas quartas-de-final da competição, que é disputada sobre a grama e distribui cerca de US$ 1 milhão em prêmios.