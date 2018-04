Kafelnikov e Grosjean caem na Austrália O russo Yevgeny Kafelnikov, quarto cabeça-de-chave, foi eliminado na madrugada desta quarta-feira pelo americano Alex Kim por 3 a 0, parciais de 6/3, 7/5 e 6/3. Kafelnikov, um dos favoritos ao título do Aberto da Austrália, junta-se ao australiano Lleyton Hewitt e o brasileiro Gustavo Kuerten e decepciona o público australiano, perdendo logo na segunda partida disputada. Kim saiu do torneio classificatório e está 230 posições atrás do russo no ranking mundial. Além de Kafelnikov, outro forte candidato ao título também caiu na segunda rodada, o francês Sebastien Grosjean, quinto cabeça-de-chave, foi derrotado pelo francês Francisco Clavet por 3 a 2, parciais de 6/4, 3/6, 6/0, 5/7 e 6/4. Outros resultados desta madrugada: Jonas Bjorkman (SUE) 3 x 1 Thomas Enqvist (SUE) Adrian Voinea (ROM) 3 x 2 Julien Boutter (FRA) Dominik Hrbaty (ESL) 3 x 0 Albert Portas (ESP) Stefan Koubek (AUT) 3 x 2 James Blake (EUA) Guillermo Canas (ARG) 3 x 1 Ramon Delgado (PAR) Taylor Dent (EUA) 3 x 0 Andreas Vinciguerra (SUE) Greg Rusedski (GBR) 3 x 0 Mark Philippoussis (AUS) Kristian Pless (DIN) 3 x 0 Hicham Arazi (MAR) Fernando Gonzalez (CHI) 3 x 0 Tommy Robredo (ESP)