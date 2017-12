Kafelnikov e Henman avançam O russo Yevgueni Kafelnikov, o britânico Tim Henman e o alemão Nicolas Kiefer se classificaram hoje para as oitavas-de-final do Master Series de Cincinnati (EUA). Sexto cabeça-de-chave, Kafelnikov venceu o francês Frabrice Santoro por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 6/4. Henman passou pelo sul-coreano Hyung-Taik Lee em um duplo 6/3 e Kiefer derrotou o norte-americano Todd Martin por 2 a 1 - parciais de 6/1, 4/6 e 6/2.