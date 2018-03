Kafelnikov e Hewitt ganham em Paris Além do brasileiro Gustavo Kuerten e do espanhol Juan Carlos Ferrero, outros dois favoritos ao título de Roland Garros avançaram na rodada desta quarta-feira. O russo Yevgeny Kafelnikov ganhou do norte-americano Cecil Mamiit por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6, 6/3 e 7/6 (7/2). Já o australiano Lleyton Hewitt derrotou o russo Nikola Davydenko por 3 a 0 (6/0, 6/1 e 6/3).