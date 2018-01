Kafelnikov é humilhado na Áustria O tenista norte-americano Hugo Armando se transformou na maior surpresa da terceira rodada do Torneio de Kitzbuehel, na Áustria. Armando venceu o cabeça-de-chave número dois, o russo Yevgeny Kafelnikov por humilhantes 6/1 e 6/1. Também pela terceira rodada, o checo Andrei Pavel derrotou o espanhol Alberto Martín por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 6/0. O torneio austríaco conta pontos para o ranking da ATP divide US$ 900 mil em prêmios.