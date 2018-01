Kafelnikov é o 1º semifinalista O tenista russo Yevgeny Kafelnikov é o primeiro semifinalista do Master Series de Stuttgart. Nesta sexta-feira, o russo venceu o sueco Thomas Enqvist por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 7/5 e 6/4. Kafelnikov vai enfrentar o vencedor da partida entre o bielo-russo Max Mirnyi e o norte-americano Pete Sampras, que jogam nesta sexta.