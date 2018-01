Kafelnikov e Pioline vencem na França O tenista russo Yevgeny Kafelnikov e o francês Cedric Pioline ganharam seus jogos nesta quinta-feira, pelo Torneio de Marselha, que distribui US$ 500 mil em prêmios. Kafelnikov eliminou Nicolas Mahut (França) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. Já Pioline derrotou outro francês, Jean-Rene Lisnard, por 6/7 (6/8), 6/2 e 6/4. Outro resultado de destaque nesta quinta-feira, em Marselha, foi a vitória do francês Sebastien Grosjean sobre Jiri Vanek (República Checa), por 6/2 e 6/3. O suíço Roger Federer também avançou no torneio, após derrotar o norte-americano Bob Bryan por 7/6 (7/1) e 6/3. Já o eslovaco Karol Kucera eliminou Fabrice Santoro (França) por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5).