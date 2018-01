Kafelnikov e Safin avançam na Rússia Os dois principais tenistas russos da atualidade confirmaram o favoritismo, nesta quinta-feira, e fizeram a alegria da torcida no Torneio de São Petersburgo, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin ganharam seus jogos e avançaram para as quartas-de-final do torneio. Apesar de jogarem em casa, com o apoio da torcida, os dois tiveram dificuldades para ganhar, ambos de virada. Kafelnikov derrotou o também russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 7/6 (8/6) e 7/5, e Safin eliminou o espanhol Alberto Martín também por 2 a 1, com 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (8/6).