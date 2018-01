Kafelnikov e Safin vencem na estréia Os tenistas russos Yevgeni Kafelnikov e Marat Safin avançaram para a segunda fase da Copa do Presidente, torneio disputado em Tashkent, no Usbequistão. Kafelnikov venceu o alemão Alexander Waske por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). Marat Safin não teve problemas para bater o francês Gregory Carraz, por 2 a 0, com 6/2 e 6/4. O alemão Tommy Haas superou o suíço Marc Rosset por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 6/3. O torneio oferece prêmios de US$ 550 mil.