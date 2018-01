Kafelnikov e Srichaphan vencem em Munique O russo Yevgeny Kafelnikov e o tailandês Paradorn Srichaphan estrearam bem no Torneio de Munique, na Alemanha, que distribui US$ 380 mil em prêmios. Os dois tenistas venceram com facilidade os seus jogos nesta segunda-feira. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Srichaphan derrotou o alemão Michael Kohlmann por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Kafelnikov, que é o 5º favorito ao título, também fez 2 a 0 (6/3 e 6/2) no belga Olivier Rochus. Em outras partidas disputadas nesta segunda-feira, o alemão Alexander Waske passou pelo romeno Adrian Voinea por 7/5 e 7/6 (7/2), o australiano Wayne Arthurs eliminou o alemão Tomas Behrend por 7/6 (7/4) e 7/5 e o holandês Sjeng Schalken superou o também alemão Lars Burgsmueller por 6/3 e 6/1.