Kafelnikov e Volchkov disputam título O russo Yevgeny Kafelnikov e o bielo-russo Vladimir Volchkov irão disputar o título do Torneio de Tênis de Tachkent, no Usbequistão, que distribui US$ 550 mil em prêmios. Nas semifinais, Kafelnikov ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) e Volchkov derrotou o italiano Davide Sanguinetti por 6/3 e 6/2.