Kafelnikov elimina Carlos Costa Além de Guga x Lapentti serão definidos nesta sexta-feira os outros semifinalistas do Torneio de Stuttgart: Marc Lopez (Espanha) x Alberto Martin (Espanha), Guillermo Cañas (Argentina) x Yevgeny Kafelnikov (Rússia) e Gaston Gaudio (Argentina) x Jiri Novak (República Checa). Nos jogos desta quinta feira, Lapentti derrotou o espanhol David Sanchez por 7/5 e 6/4, Gaudio eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por 1/6, 6/2 e 6/4, Novak ganhou do francês Julien Boutter por 6/1 e 6/4, Marc Lopez de Sergui Bruguera por 5/7, 7/5 e 6/1, Alberto Martin do francês Arnaud Clement por 7/5 e 6/3, Cañas eliminou Franco Squillari por 7/5 e 6/4 e Kafelnikov teve outra boa vitória ao marcar 6/4 e 6/4 no espanhol Carlos Costa.