Kafelnikov elimina Lapentti em Paris O tenista russo Evgeny Kafelnikov garantiu sua vaga na terceira rodada do Master Series de Paris-Bercy ao derrotar nesta terça-feira o equatoriano Nicolés Lapentti por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 7/6. Ainda pela primeira rodada, o espanhol Tommy Robredo venceu o francês Fabrice Santoro também em dois sets: 6/4 e 6/2. Antes, o eslovaco Dominik Hrbaty passou pelo suíco Michel Kratochvil (3/6, 6/2 e 6/2).