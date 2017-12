Kafelnikov elimina Meligeni em Lyon O tenista brasileiro Fernando Meligeni não passou da rodada de estréia no Torneio de Lyon, na França. Nesta quarta-feira, ?Fininho? foi derrotado por dois sets a zero pelo russo Yevgeny Kafelnikov. As parciais foram de 6/3 e 6/4. Na próxima rodada, o russo vai enfrentar o francês Nicolas Escude. Mas a rodada de estréia em Lyon não totalmente ruim para os brasileiros. Na véspera, Guga venceu o marroquino Younes El Aynaoui e nesta quarta-feira, André Sá derrotou o dinamarquês Kenneth Carlsen. Agora, na segunda rodada, Guga vai pegar o suíço Marc Rosset. Sá, por sua vez, terá Sebastien Grosjean pela frente.