Kafelnikov empata o jogo Com um jogo agressivo e boas subidas à rede, o russo Yevgeny Kafelnikov empatou a partida diante de Gustavo Kuerten, ao vencer o segundo set por 6/3, depois de o brasileiro ter ganho o primeiro por 6/4. Este foi apenas o segundo set perdido por Guga na competição até agora. O jogo manteve a característica de muito equilíbrio. Kafelnikov conseguiu a quebra de serviço no 5 a 3 e ao sacar para definir a série esteve em situação perigosa. Ficou em desvantagem de 15 a 40, mas com bons saques e muita determinação para buscar bolas incríveis, manteve seu serviço e levou a decisão do jogo para o terceiro set.