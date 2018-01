Kafelnikov está nas quartas-de-final O tenista russo Yevgueny Kafelnikov avançou nesta quarta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Dubai. Segundo cabeça-de-chave, o russo derrotou o holandês Sjeng Schalken, por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 7/6. Na próxima rodada, Kafelnikov vai enfrentaro vencedor do duelo entre os franceses Fabrice Santoro e Sebastien Grosjean, marcado para esta quarta.