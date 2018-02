Kafelnikov estréia com vitória O tenista russo Yevgeny Kafelnikov estreou com vitória no Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, ele derrotou o checo Radek Stepanek por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/1. Em outro jogo disputado no torneio, que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios, o belga Xavier Malisse ganhou do espanhol David Ferrer por 6/1 e 6/0. Já o norte-americano Andre Agassi abandonou a disputa do torneio em Indian Wells, por causa de uma contusão no ombro direito. Ele estrearia contra o chileno Marcelo Ríos e agora, será substituído pelo argentino Gastón Gaudio. ?Os músculos estão um pouco inflamados, mas espero me recuperar logo, talvez a tempo de disputar o Masters Series de Miami (que começa na próxima segunda-feira?, explicou Agassi, que completa 33 anos no dia 29 de março.