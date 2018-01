Kafelnikov fará a final com Grosjean Apesar do susto no primeiro set da semifinal, o tenista russo Yevgeny Kafelnikov confirmou seu favoritismo e se classificou para a final do Torneio de Marselha, na França, que distribuiu prêmios de US$ 500 mil. Neste sábado, ele derrotou o suíço Roger Federer, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4. Seu adversário na luta pelo título da competição será o francês Sebastien Grosjean, que eliminou o bielorusso Max Mirnyi.