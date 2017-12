Kafelnikov ganha e avança em Moscou O tenista russo Yevgeny Kafelnikov confirmou o favoritismo e fez a festa da torcida local, ao derrotar o bielo-russo Vladimir Voltchkov por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/4), em jogo da primeira rodada do Torneio de Moscou, na Rússia. Outro que venceu na estréia foi o holandês Sjeng Schalken, que também fez 2 a 1 (3/6, 6/3 e 6/4) no suíço Marc Rosset. Em outros jogos da primeira rodada do torneio, que distribui US$ 1 milhão em prêmios, o sueco Jonas Bjorkman venceu o bielo-russo Max Mirnyi por 4/6, 7/5 e 6/2, o sul-africano Wayne Ferreira derrotou o espanhol Fernando Vicente por 7/6 (10/8) e 6/4 e o croata Ivan Ljubicic ganhou do marroquino Younes El Aynaoui por 6/4 e 6/3.