Kafelnikov ganha e enfrenta Guga O tenista russo Yevgeny Kafelnikov venceu o espanhol Tommy Robredo neste domingo por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-4, 1-6 e 6-4, e se classificou para as quartas-de-final do torneio quando vai enfrentar o brasileiro Gustavo Kuerten, bicampeão da competição.