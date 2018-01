Kafelnikov garante vaga em Sydney A rodada desta quarta-feira no Masters Series de Paris foi decisiva para alguns jogadores que ainda lutam por vaga no Master Cup de Sydney. O inglês Tim Henman, eliminado pelo francês Julien Boutter por 6/4 e 6/3, praticamente está fora da briga. Melhor para o alemão Tommy Haas que derrotou o croata Ivan Ljubicic por 6/3 e 6/4 e está muito próximo de ser confirmado em Sydney. O russo Yevgeny Kafelnikov também confirmou sua participação no Master Cup de Sydney ao derrotar o australiano Mark Philippoussis por 7/6 (7/2) e 6/4. Nos outros jogos, Alberto Costa (Espanha) ganhou de Guillermo CaÏas (Argentina) por 7/6 (7/4) e 6/4; Jiri Novak (República Checa) de Roger Federer (Suíça) por 6/4, 6/7 (7/4) e 7/6 (7/2); Sebatien Grosjean (França) de Domink Hrbaty (República Eslovaca) por 6/1 e 6/4; Hicham Arazi (Marrocos) de Fabrice Santoro (França) por 6/4 e 6/4; Xavier Malisse (Bélgica) de Arnauld Clement (França) por 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5); e Thomas Johansson (Suécia) de Tomas Enqvist (Suécia) por 6/3 e 7/6 (9/7).