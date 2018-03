Kafelnikov garante vaga inédita em Roma O russo Yevgeni Kafelnikov garantiu nesta quinta-feira uma inédita vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Roma, ao derrotar o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 0. As parciais foram de 6-4 e 7-6 (7-4). Aos 29 anos, ele chega pela primeira vez às quartas-de-final do torneio romano nas 11 participações que já teve. O espanhol - que nesta temporada já conquistou os títulos de Buenos Aires e Barcelona - havia vencido 21 das 23 partidas que disputou este ano no saibro. Mas foi superado por Kafelnikov nesta quinta-feira. Na abertura da rodada, o suíço Roger Federer derrotou de forma espetacular o espanhol Tommy Robredo. Cabeça-de-chave número 4, Federer massacrou o espanhol com dois sets a zero, em parciais de 6/1 e 6/1, em apenas 45 minutos de jogo. Na próxima fase, Federer vai enfrentar o italiano Filippo Volandri, que eliminou o checo Radek Stepanek. Volandri venceu com parciais de 6-3 e 6-4. O croata Ivan Ljubicic também avançou para as quartas-de-final, ao derrotar o argentino Guillermo Coria por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora vai enfrentar o espanhol Félix Mantilla, que derrotou seu compatriota Albert Costa por dois a um (7-5, 4-6 e 6-1). Também seguem no torneio, o alemão Rainer Schuettler e o holandês Martin Verkerk.