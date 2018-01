Kafelnikov garante vaga na semifinal O tenista russo Yevgeny Kafelnikov garantiu hoje sua vaga nas semifinais do Torneio de São Petersburgo, ao derrotar o francês Fabrice Santoro com facilidade, por 6/1 e 6/4. O adversário de Kafelnikov vai sair do confronto entre Marat Safin e o croata Goran Ivanisevic, que jogam ainda hoje. A outra semifinal já está definida. Será disputada entre o alemão Rainer Schuettler, que derrotou o bielo-russo Max Mirnyi (7/5 e 6/3), e o francês Michael Llodrá, que derrotou o austríaco Sfetan Koubek por um duplo 6/3.