Kafelnikov garante vaga na semifinal O tenista russo Yevgeny Kafelnikov se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Roma, ao derrotar o holandês Martin Verkerk por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 7-5, em 1h38min. Na semifinal, Kafelnikov vai enfrentar o vencedor do confronto entre o croata Ivan Ljubicic e o espanhol Felix Mantilla, que jogam ainda nesta sexta.