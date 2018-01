Kafelnikov perde e Federer vence em Halle A grande surpresa da primeira rodada do Torneio de Halle, na Alemanha, foi a eliminação do russo Yevgeny Kafelnikov. Cabeça-de-chave número 4, ele perdeu nesta terça-feira para o eslovaco Karol Kucera por 2 sets a 1, com parciais por 6/1, 6/7 (8/10) e 7/6 (7/5). Depois da decepcionante participação em Roland Garros, em que entrou como favorito e foi eliminado na primeira fase, o suíço Roger Federer ganhou na sua estréia em Halle. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, ele derrotou o armênio Sargis Sargsian por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Na rodada desta terça-feira, dois tenistas franceses abandonaram seus jogos. Paul-Henri Mathieu desistiu quando perdia para o russo Mikhail Youzhny e Nicolas Escude seguiu o mesmo caminho na partida em que era derrotado pelo checo Radek Stepanek. Em outros jogos no Torneio de Halle, que distribui US$ 800 mil em prêmios, o sueco Jonas Bjorkmann derrotou o alemão Maximilian Abel por 6/3 e 6/4, o austríaco Stefan Koubek ganhou do suíço Yves Allegro por 6/4 e 6/3, o francês Arnaud Clement passou pelo canadense Frederic Niemeyer por 6/3 e 6/0, o alemão Nicolas Kiefer venceu o belga Olivier Rochus por 6/3 e 6/0 e o croata Ivan Ljubicic superou o alemão David Prinosil por 7/6 (7/5) e 6/2.